Новая дорога в Кемерове расширилась после публикаций в СМИ о странном сужении

В Сети появился снимок новой пешеходной дороги, которая вопреки проектной документации была сужена из-за колодцев теплосети. На кадре видно, что рабочие расширили участок и сровняли уровень технических сооружений с дорожным покрытием.

Ранее редакция Avoka.do писала о странной впалости, которую заметили кемеровчане. Позже в минстрое объяснили, что сооружение касается колодцев, которые являются частью теплотрассы, проложенной там ранее. Это выяснилось уже в ходе прокладки дороги.