Новая дорога в Кемерове расширилась после публикаций в СМИ о странном сужении

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Фото:  

Подрядная организация завершила некоторые работы на участке пешеходной дороги на верхнем бульваре Строителей в Кемерове, который вызвал много вопросов у местных жителей.

В Сети появился снимок новой пешеходной дороги, которая вопреки проектной документации была сужена из-за колодцев теплосети. На кадре видно, что рабочие расширили участок и сровняли уровень технических сооружений с дорожным покрытием.


Ранее редакция Avoka.do писала о странной впалости, которую заметили кемеровчане. Позже в минстрое объяснили, что сооружение касается колодцев, которые являются частью теплотрассы, проложенной там ранее. Это выяснилось уже в ходе прокладки дороги.

Фото:  
Да!
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