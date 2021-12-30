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Новая дорога на кемеровском бульваре Строителей оказалась опасной для пешеходов

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В Сети одна из кемеровчанок рассказала об опасности, которая подстерегает людей на проезжей части в районе нового бульвара Строителей. Она уверена, что отсутствия полноценного дорожного освещения может привести к трагедии.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница областного центра выразила свое возмущение сумерками, которые окутали проезжую часть в районе нового участка бульвара Строителей, из-за чего людям небезопасно переходить дорогу даже по "зебре".


В связи со сложившейся ситуацией автолюбители зачастую не останавливаются совсем.

– Прошу доработать этот участок дороги, чтобы пешеходы могли безопасно переходить дорогу и без риска для жизни идти к остановки, магазину и амбулатории, – обратилась горожанка.

Представители власти откликнулись на сообщение о проблеме. Они отметили, что на указанной территории 15 ноября были установлены осветительные приборы в районе "Парка Победы", а также рядом с пешеходными переходами. Также дополнительно были размещены два прибора уличного освещения на имеющейся опоре неподалеку от парковки одного из сетевых магазинов. Для освещения этих переходов специалисты развернули фонарь, расположенный ранее на опоре.


Однако из-за отсутствия ЛЭП установить дополнительные приборы уличного освещения не представляется возможным.

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