Новая авиакомпания будет доставлять новокузнечан в Москву

Новые авиарейсы из Новокузнецка в Москву появится в предстоящем ноябре. Отмечается, что первый вылет запланирован на 15 число, граждане смогут путешествовать из одного города в другой на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: в среду, пятницу, воскресенье. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале воздушной гавани южной столицы.

– Это первое направление, в рамках которого мы сотрудничаем с авиакомпанией NordStar после долгого перерыва. В проработке находятся и другие маршруты. Важно обеспечить кузбассовцев востребованными рейсами и дать возможность авиакомпаниям конкурировать в части отправки туристов в Шерегеш, – сказал гендиректор аэропорта Кирилл Ермаков.

Цена билетов начинается от 9 825 рублей. Из Новокузнецка в Москву вылет запланирован в 6:02, а вот прибытие должно состояться в 7:15 (время местное). Таким образом, время в пути составит 4 часа 55 минут. А вот из столицы России в Кузбасс вылет состоится в 21:05, прибытие в южный центр Кемеровской области в 5:15 (всего 4 часа 10 минут).