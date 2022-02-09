Носи по-кемеровски: где купить шопперы с ноткой идентичности?

Сумки-шопперы – это не только экологически чистая замена полиэтиленовым пакетам, но и возможность выразить себя. Сегодня на рынке так много разных моделей универсальных сумок. Но только сумки бренда "Идентичный Кемерово" созданы специально для кемеровчан.

"Фишка наших шопперов в том, что ни у одного бренда нет такой смысловой основы. Каждую нашу модель мы подкрепляли научной базой, опирались на масштабное исследование, которое проводили еще в апреле 2021 года. Мы опросили больше 2000 кемеровчан: узнали, о любимых местах, легендах, историях города, выявили главные цвета и геометрию Кемерова. Все это заложили в основу наших продуктов", – рассказывают организаторы проекта "Идентичный Кемерово".

Вот, например, вельветовые шопперы, цвЕта горохового супа, как наши дома в центре города. А вот зеленые, как наш бор, и волнистые, как Томь… И все – с надписями про Кемерово: "Быть суровым – нормально", "Трубы-маяки на берегу реки", "Суровая и красивая" и другие.