Носи по-кемеровски: где купить шопперы с ноткой идентичности?

Также кемеровчанам очень понравились шопперы, созданные местными художниками. Поэтому создатели бренда разработали новую коллекцию хлопковых сумочек с изображением кемеровских легенд и городских образов символов.
Йети, красный трамвай, Томь-кормилица, а также ключевые места на карте города уже на новых моделях.
Купить чисто кемеровские сумки можно в интернет-магазине проекта, а также в точках продаж:
- Магазин "Калина-Малина", ул Щегловская, 30а
- Магазин "Сервант", улица Дзержинского, 4
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