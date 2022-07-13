Ночью припаркованный Range Rover вспыхнул в кузбасском дворе

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Минувшей ночью в одном из дворов Анжеро-Судженска бушевал пожар: в поздний час вспыхнул кроссовер. Подробности инцидента AVOKADO раскрыли в экстренных службах.

В ночь на 13 июля на улице Матросова в Анжеро-Судженске вспыхнул автомобиль. Сигнал о ЧП поступил в МЧС в 01:51 по местному времени. Как оказалось, загорелся Range Rover 2008 года выпуска. Никто не пострадал.

На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек и салон. Как итог: обгорел моторный отсек, частично повреждено лакокрасочное покрытие, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Общая площадь возгорания составила всего два "квадрата". Силами четырех пожарных и с привлечением одной автоцистерны авто было потушено в 01:57. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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