Ночные заморозки придут в Кузбасс на неделе

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде на вторую половину недели. Так, уже сегодня ночью местами по области ожидаются заморозки до -1°C. В целом температура будет варьироваться от +4°C до +9°C. Днем +13, +18°C. Ветер северный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, возможно усиление до 18 м/с. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы.

В субботу, 15 мая, ночью возможно понижение температуры до -3°C, в среднем будет +2,+7°C. В дневное время столбик термометра будет держаться на отметках +18,+23°C. Ветер северо-западный, ночью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с, днем 6-11 м/с, вероятно усиление до 17 м/с. Осадки ожидаются такие же, как и в предыдущий день.

Воскресная ночь 16 мая будет теплее: +7,+12°C, в некоторых районах +1,+6°C. Дневная жара также не заставит себя ждать: +23,+28°C. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с. Местами возможны кратковременные дожди, грозы.

В начале следующей недели разница между дневной и ночной температурой станет меньше: в понедельник ночью +9,+14°C, днем +12,+17°C. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с. Пройдут кратковременные дожди.