Ночные выбросы черной пыли встревожили киселевчан

Интернет-пользователи в сообществе во "ВКонтакте" рассказали, что в Киселевске заметили странные выбросы на снегу и припаркованных на улице автомобилях. При этом автор публикации указал, что машина простояла на территории всего лишь одну ночь, а уже днем оказалась вся в черной пыли.

В комментариях жители Кемеровской области предположили, что причина кроется в котельной, которая расположена на территории города и потенциально может влиять на экологию города, причем не в лучшую сторону. Другие зрители предположили, что автор постами с ними не до конца честен, поскольку снег вокруг автомобиля, по мнению подписчиков паблика, чист.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице области люди снова обеспокоены экологией. Со слов горожан, на улицах города ощущается стойкий запах гари, а после во рту появляется неприятный привкус металла.