Ночные выбросы черной пыли встревожили киселевчан

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Жители кузбасского города заметили, что после ночи на припаркованном авто остается черный осадок. Экологическая ситуация в городе встревожила людей.

Интернет-пользователи в сообществе во "ВКонтакте" рассказали, что в Киселевске заметили странные выбросы на снегу и припаркованных на улице автомобилях. При этом автор публикации указал, что машина простояла на территории всего лишь одну ночь, а уже днем оказалась вся в черной пыли.


В комментариях жители Кемеровской области предположили, что причина кроется в котельной, которая расположена на территории города и потенциально может влиять на экологию города, причем не в лучшую сторону. Другие зрители предположили, что автор постами с ними не до конца честен, поскольку снег вокруг автомобиля, по мнению подписчиков паблика, чист.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице области люди снова обеспокоены экологией. Со слов горожан, на улицах города ощущается стойкий запах гари, а после во рту появляется неприятный привкус металла.

ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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