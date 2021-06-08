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Ночные проделки кемеровчанки в рыбном отделе ТЦ попали на камеру

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Фото:  

В кузбасской столице камеры торгового центра запечатлели нарушительницу, которая решилась на совершение кражи рыбы из продуктовой точки. Запись попала на просторы Сети.

На видеосъемку попали проделки посетительницы кемеровского магазина, которая с витрины достала замороженную рыбу, а после сложила товар в пакет и покинула стены павильона, не рассчитавшись.


Запись от 7 июня оказалась опубликована в сообществе соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в ТЦ "Лен" на улице Свободы поздним вечером в 22:15, когда точка уже не работала.

– Молоденькое "хвостатое" создание, под покровом вечерних сумерек, решило полакомиться на халяву рыбкой! Группа отлова пакостных грызунов уже работает, – отметил горожанин.

На видео с камер можно рассмотреть, что злоумышленница была одета в майку без рукавов и облегающие штаны. Телосложение у незнакомки худощавое, а темные волосы спущены ниже плеч.

Да!
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