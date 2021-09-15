Ночной взрыв автомобиля в Кемерове попал на видео

1
Фото:  

Очевидцы сняли на камеру под окнами дома автомобиль, который в ночное время загорелся. Информацию прокомментировали Avoka.do в областном ГУ МЧС.

В среду, 15 сентября, в 3:21 пожарные получили сигнал о происшествии на улице Свободы в Кемерове: там вспыхнул легковой автомобиль. На место выехали семь специалистов на двух автоцистернах.


На момент прибытия огнеборцев горел моторный отсек у иномарки Lexus.

— В результате пожара обгорел моторный отсек и лакокрасочное покрытие, — сообщили журналу в чрезвычайном ведомстве.

Предварительной причиной инцидента специалисты называют неисправность транспортного средства. Очевидцы также поделились в соцсетях видеозаписью с места происшествия. Судя по ним, автомобиль сначала загорелся, а после прогремел взрыв.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28928

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined