Ночной взрыв автомобиля в Кемерове попал на видео

В среду, 15 сентября, в 3:21 пожарные получили сигнал о происшествии на улице Свободы в Кемерове: там вспыхнул легковой автомобиль. На место выехали семь специалистов на двух автоцистернах.

На момент прибытия огнеборцев горел моторный отсек у иномарки Lexus.

— В результате пожара обгорел моторный отсек и лакокрасочное покрытие, — сообщили журналу в чрезвычайном ведомстве.

Предварительной причиной инцидента специалисты называют неисправность транспортного средства. Очевидцы также поделились в соцсетях видеозаписью с места происшествия. Судя по ним, автомобиль сначала загорелся, а после прогремел взрыв.