Ночной ремонт двора лишил сна жителей кемеровской пятиэтажки

По словам собеседницы, минувшей ночью ей не удалось выспаться в собственной квартире из-за ремонта двора, который длился с самого начала дня и до глубокой ночи. Шумные работы развернулись на территории у дома №12 по улице Веры Волошиной с мая 2022 года.

– Время подходило к 12, а они даже не собирались заканчивать. Вышла, чтобы сделать замечание, а в ответ мне заявили, что поработают еще пять минут и разойдутся. Правда эти пять минут растянулись на полчаса, – рассказала кемеровчанка AVOKADO.

Она указала, что грохот на улице был на столько сильный, что желанной тишины не было даже с запертыми окнами. При этом, с ее слов, жилище расположено " даже не в самом эпицентре ремонта". Таким образом, тихий час у жителей двора в Заводском районе наступил только после 00:00 и это несмотря на то, что время, когда разрешены громкие работы, заканчивается несколько раньше.