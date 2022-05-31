Ночной ремонт двора лишил сна жителей кемеровской пятиэтажки

0
Фото:  

В редакцию интернет-журнала AVOKADO обратилась жительница одного из районов столицы Кузбасса, где рабочие не давали гражданам спать, поскольку решили проводить шумные работы по благоустройству двора поздней ночью.

По словам собеседницы, минувшей ночью ей не удалось выспаться в собственной квартире из-за ремонта двора, который длился с самого начала дня и до глубокой ночи. Шумные работы развернулись на территории у дома №12 по улице Веры Волошиной с мая 2022 года.

Время подходило к 12, а они даже не собирались заканчивать. Вышла, чтобы сделать замечание, а в ответ мне заявили, что поработают еще пять минут и разойдутся. Правда эти пять минут растянулись на полчаса, – рассказала кемеровчанка AVOKADO.

Она указала, что грохот на улице был на столько сильный, что желанной тишины не было даже с запертыми окнами. При этом, с ее слов, жилище расположено " даже не в самом эпицентре ремонта". Таким образом, тихий час у жителей двора в Заводском районе наступил только после 00:00 и это несмотря на то, что время, когда разрешены громкие работы, заканчивается несколько раньше.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36728

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined