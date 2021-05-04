Ночной пожар уничтожил несколько построек в частном секторе Кузбасса

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Постройки в частном секторе пострадали от неуправляемого пламени, которое бушевало в кузбасском частном секторе в ночь на 3 мая.

Инцидент произошел в понедельник, 3 мая, в калтанском селе Сарбала. Свидетели засняли на камеру как на улице Нагорная жилой дом охватило пламя огня.


Сигнал о пожаре поступил борцам с огнем в 1:39, на место происшествия направились 10 пожарных.

– Хозпостройки горели открытым пламенем, была угроза распространения огня на соседние здания. В результате обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены в бане и сарае, – передает сайт VSE42.Ru комментарий ГУ МЧС.

В общей сложности площадь горения составила 95 квадратов. Ликвидировать огонь удалось в 1:58. Информации о погибших и пострадавших не поступало. Специалисты выясняют причины произошедшего.

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