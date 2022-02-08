Ночной пожар уничтожил двухэтажный барак в кузбасском городе

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В Сети очевидцы распространили информацию о ночном пожаре, который уничтожил двухэтажный дом. По словам жителей Осинников, строение должно было пойти под снос.

По данным борцов с огнем, инцидент произошел сегодня во вторник, 8 февраля, на улице Куйбышева, 5 в Осинниках. Сигнал о возгорании поступил в ведомство глубокой ночью около 1:55 по местному времени. На тушение направились 11 специалистов.

– На момент прибытия первого подразделения крыша горела открытым пламенем. В результате пожара обрушилась обрешетка кровли, а также обгорели стены на втором этаже, – рассказали подробности AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Пламя удалось ликвидировать только в 3:10, а общая площадь составила 160 метров квадратных.


Видео с пожаром появилось в сообществе во "ВКонтакте". Судя по кадрам, неуправляемая стихия полностью охватила крышу строения. В комментариях местные жители указали, что людей из жилища давно расселили, а сам барак подлежал сносу, однако, до настоящего момента так и не был уничтожен.

Видео: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан | ПОиК"

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