Ночной пожар унес жизни женщины и двоих ее малолетних детей в Кузбассе

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Возгорание произошло минувшей ночью в доме в одном из кузбасских поселков. В результате, по предположению местных граждан, в огне погибли женщина и ее несовершеннолетние дети.

Посреди ночи в центре поселка Ижморка на улице Коммунистическая разгорелся серьезный пожар. Очевидцы ЧП предположили, что в огне могла погибнуть женщина с двумя малолетними детьми.

– Дом загорелся около 3 часов ночи. Мужчина успел выскочить, а женщина с двумя детьми, одному из которых, кажется, 3 годика, а второй только в школу пошел, – погибли, – заявила свидетельница, пишет VSE42.Ru.

Со слов рассказчицы, пожарным на автоцистернах не удалось оперативно добраться до места возгорания из-за того, что железнодорожный переезд, он расположен на участке между пожарной частью и горящими домами, в это время оказался перекрыт, поскольку по нему проходил вагон.

– Получается, судя по всему, что пожарная машина просто ждала, пока откроется переезд, потому что других пожарных частей у нас просто нет. Правда, приехала пожарная машина от нашего лесничества, только она почему-то не тушила огонь, – объяснила местная жительница.

Судя по видео, на улице в ночь наблюдалось сильное задымление. Можно заметить, что огонь охватил крышу строения и прилегающую территорию.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу, где сказали, что тревожный сигнал о воспламенении в жилом доме поступил минувшей ночью в 02:59. На тушение на пяти автоцистернах направились 16 человек.


На момент их прибытия огонь перекинулся на дачный дом, расположенный по соседству, и хозяйственные постройки.

В результате жилой дом сгорел полностью. У дачного дома сгорела обрешетка крыши, обгорели стены и кровля хозпостроек. Общая площадь составила 177 "квадратов", – прокомментировали в ведомстве.

Ликвидировать разрушительное пламя удалось под утро в 4:25. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.

Фото, видео: VSE42.Ru

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