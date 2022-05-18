Ночной пожар унес жизни женщины и двоих ее малолетних детей в Кузбассе

Посреди ночи в центре поселка Ижморка на улице Коммунистическая разгорелся серьезный пожар. Очевидцы ЧП предположили, что в огне могла погибнуть женщина с двумя малолетними детьми.

– Дом загорелся около 3 часов ночи. Мужчина успел выскочить, а женщина с двумя детьми, одному из которых, кажется, 3 годика, а второй только в школу пошел, – погибли, – заявила свидетельница, пишет VSE42.Ru.

Со слов рассказчицы, пожарным на автоцистернах не удалось оперативно добраться до места возгорания из-за того, что железнодорожный переезд, он расположен на участке между пожарной частью и горящими домами, в это время оказался перекрыт, поскольку по нему проходил вагон.

– Получается, судя по всему, что пожарная машина просто ждала, пока откроется переезд, потому что других пожарных частей у нас просто нет. Правда, приехала пожарная машина от нашего лесничества, только она почему-то не тушила огонь, – объяснила местная жительница.

Судя по видео, на улице в ночь наблюдалось сильное задымление. Можно заметить, что огонь охватил крышу строения и прилегающую территорию.