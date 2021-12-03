Ночной пожар произошел на территории гостиницы в Шерегеше

Сегодня, 3 декабря, в социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлено горящее здание. Очевидцы сообщили, что пожар случился в пгт Шерегеш.

‒ Горит баня на территории гостиницы, ‒ подписал фото автор поста в Instragram.

Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали сотрудники регионального МЧС. Накануне, 2 декабря, в 21:39 поступил сигнал о возгорании в Шерегеше. Когда на место прибыло первое подразделение, из дверей двухэтажной бани шел густой дым. Сотрудникам экстренной службы удалось ликвидировать открытое горение в 22:30, полностью пожар был ликвидирован в 23:10. В результате инцидента сгорела деревянная обрешетка крыши бани, а также стены на втором этаже.

‒ Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, ‒ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кузбассу.

Причины возгорания устанавливаются.