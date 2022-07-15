Ночной меломан лишил сна жителей двора в Белове

По словам интернет-пользователя из Белова, на днях около 00:30 ночи в его дворе незнакомец очень громко слушал музыку в своей машине, чем сильно разгневал местных жителей. Автор сообщения отметил, что усмирить меломана пыталась даже владелица одной из квартир в доме, которая высунулась в окно и начала громко требовать тишины.

– Женщина вроде как кричала с окна чтобы выключил, но он не слышал и в итоге ему кинули яблоко (как он сказал) на машину, – уточнил возмущенный мужчина.

В результате от удара авто не пострадало, однако на все недовольства земляков автомобилист заявил, что тоже работает, но это не мешает ему наслаждаться творчеством любимых исполнителей в поздний час.

В комментариях подписчики паблика во "ВКонтакте" посоветовали всем недовольным в следующий раз решать конфликт при помощи стражей закона.