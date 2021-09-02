Ночной лихач на легковушке врезался в припаркованную машину в Кемерове

Кемеровчанин сообщил, что авария случилась в ночь на 2 сентября в районе ЖК "Верхний бульвар" по бульвару Строителей. По словам очевидца, странный автолюбитель ездил по району и в результате въехал в чужую машину.
– Сегодня ночью водитель под чем-то катался по ЖК и врезался в авто, – рассказал горожанин.
Кроме того, свидетель предоставил видеоматериал, на котором запечатлен момент столкновения. Однако авария не стала причиной остановить движение – водитель поехал дальше.
По информации городской ГИБДД, сообщения о происшествии не было, пишет VSE42.Ru.
Видео: VSE42.Ru
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