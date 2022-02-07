Ночной гость с молотком испугал кемеровчанку с ребенком

В социальных сетях появились кадры, снятые кемеровчанкой, проживающей в одном из домов на улице Халтурина. Женщине удалось записать на видео то, как дверь ее квартиры атакует сосед с молотком. По словам горожанки, в этот момент она находилась в жилище вместе с ребенком.

‒ Постоянно чудит, в этот раз долбился с молотком пол ночи, вызвали полицию в 3:30 его забрали и в 4:30 он уже был дома. <...> Попорчена дверь, кто будет восстанавливать? Находилась одна с маленьким ребенком, ребенок в шоке (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написала кемеровчанка.

Часть комментаторов предположила, что поступок мужчины был вызван неподобающим поведением соседки, однако другие пользователи возразили, что это не является оправданием для агрессии. Кроме того, сама кемеровчанка отметила, что сосед начал выбивать дверь после отказа закурить.

‒ Факт в том что наркоману не дали сигарету и просто если людям хочется думать о том что плакал маленький ребенок или играла какая то музыка, увы вы ошибаетесь, просто солевым не спиться (орфография и пунктуация автора сохранены ‒ прим. ред.), ‒ написала горожанка.

Пользователи посоветовали женщине написать жалобу в правоохранительные органы.