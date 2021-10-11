Ночная встреча с незнакомцем обернулась для кемеровчанина ограблением

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Житель Кемерова разговорился с прохожим и лишился мобильного телефона. Инцидент случился ночью.

В Заводском районе областной столицы был задержан 19-летний местный житель. Кемеровчанина подозревают в хищении телефона стоимостью 1 500 рублей.


Сообщается, что молодой человек встретил на улице 33-летнего прохожего. Мужчины разговорились, однако в ходе беседы между ними произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленник оттолкнул нового знакомого, схватил его мобильный телефон и скрылся на автомобиле.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Молодому кемеровчанину грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

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