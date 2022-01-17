"НЛО": новокузнечанин запечатлел необычное небесное явление

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Житель южной столицы Кузбасса сфотографировал странное свечение над многоэтажным домом. Корреспондент AVOKADO обратился за консультацией к специалистам, чтобы выяснить природу данного явления.

Пользователь социальных сетей разместил снимки, сделанные в Новокузнецке 16 января, в 08:33. На кадрах запечатлено необычное сияние вытянутой формы. Новокузнечанин поинтересовался, от чего мог появиться данный объект.

‒ "Рассвет", "НЛО", "Сбой в матрице!" ‒ выдвинули свои предположения комментаторы.

Журналист AVOKADO обратился за консультацией к специалистам Кемеровского гидрометцентра, которые рассказали, что запечатленное на фото свечение ‒ это оптическое явление: отражение света на облаках.


Напомним, что ранее жители Кемерова также сообщали о "необъяснимом" объекте в жилом дворе.

Фото: ВКонтакте / Все нормально, это Новокузнецк

Да!
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