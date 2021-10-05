Низкие доходы после индексации зарплат возмутили жителей Кузбасса

В комментариях к одному из постов, опубликованном в Instagram-аккаунте губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, пользователи Сети заявили, что не заметили индексации зарплат, которая должна была произойти после указа президента в октября 2020 года. С их слов, аналогичная ситуация сложилась и в январе 2021 года.

В ответ представители Минтруда заявили, что в настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рублей, а если учитывать региональный коэффициент, то на территории Кузбасса он равен 16 630 рублей.

Правда женщина еще раз уточнила сотрудникам ведомства, что ее волновал вопрос об индексации заработка граждан, а не о минимальном доходе.

– Деньги на индексацию выделены, мы их не получали, где деньги?, –поинтересовалась женщина.

В результате чиновники решили разъяснить собеседнице сам механизм увеличения зарплат сотрудников бюджетных сфер.

– <...> на территории Кузбасса обеспечивается соотношение между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от их трудовой деятельности, – указан в ответе Минтруда.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сразу два кузбасских города попали в рейтинг по самой высокой зарплате в России.