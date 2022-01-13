Николай Валуев возглавил совет при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ

О принятом решении назначить Николая Валуева руководителем рассказал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев.
- Николай Сергеевич активно вовлечен в нашу работу, принимает участие в решении проблемных вопросов, которые возникают, - сказал Яковлев журналистам ТАСС.
После размещенной информации в социальных сетях пользователи вспомнили о прошлом Валуева. 9 лет назад он подвергся доследственной проверке по факту охоты на запрещенное животное.
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