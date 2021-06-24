+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

«Никак не влияет на риск заболеть»: Малышева высказалась об использовании медицинских масок

0
Фото:  

Известная врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» сравнила уровень защиты от COVID-19, предоставляемый прививкой и использованием средств индивидуальной защиты. Отрезок передачи был опубликован в ее Instagram.

По словам медика, вакцинации на данный момент достаточно для того, чтобы обезопасить свой организм от заражения коронавирусом, а использование медицинской маски – бесполезно.

— К сожалению для нас для всех, маски не препятствуют распространению коронавирусной инфекции. Мы не должны создавать у наших пациентов ложного чувства защищенности. Откровенно говоря, в маске вы или без маски вы, это никак не влияет на риск заболеть. А вот если вы сделали прививку, вы себе гарантируете то, что вы не заболеете в тяжелой форме и не умрете, – сказала Малышева в приведенном отрезке.

Также по теме высказался ее соведущий – врач-иммунолог Андрей Продеус. Второй медик пояснил, что спустя две недели после того, как пациент поставил себе второй компонент вакцины, ему нет необходимости в том, чтобы использовать маску, поскольку его защита от COVID-19 вырастает вплоть до 91,6%. Однако средства СИЗ необходимо продолжать использовать там, где этого требует администрация.


Напомним, что утром в четверг, 24 июня, стало известно о приросте количества зараженных COVID-19 в Кузбассе. По данным регионального оперштаба за минувшие сутки заболевание инфекцией подтвердилось еще у 162 человек. Еще два человека, зараженных коронавирусом, скончались за прошедшие 24 часа.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26382

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined