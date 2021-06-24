«Никак не влияет на риск заболеть»: Малышева высказалась об использовании медицинских масок

По словам медика, вакцинации на данный момент достаточно для того, чтобы обезопасить свой организм от заражения коронавирусом, а использование медицинской маски – бесполезно.

— К сожалению для нас для всех, маски не препятствуют распространению коронавирусной инфекции. Мы не должны создавать у наших пациентов ложного чувства защищенности. Откровенно говоря, в маске вы или без маски вы, это никак не влияет на риск заболеть. А вот если вы сделали прививку, вы себе гарантируете то, что вы не заболеете в тяжелой форме и не умрете, – сказала Малышева в приведенном отрезке.

Также по теме высказался ее соведущий – врач-иммунолог Андрей Продеус. Второй медик пояснил, что спустя две недели после того, как пациент поставил себе второй компонент вакцины, ему нет необходимости в том, чтобы использовать маску, поскольку его защита от COVID-19 вырастает вплоть до 91,6%. Однако средства СИЗ необходимо продолжать использовать там, где этого требует администрация.

Напомним, что утром в четверг, 24 июня, стало известно о приросте количества зараженных COVID-19 в Кузбассе. По данным регионального оперштаба за минувшие сутки заболевание инфекцией подтвердилось еще у 162 человек. Еще два человека, зараженных коронавирусом, скончались за прошедшие 24 часа.