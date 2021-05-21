Ник Вуйчич выступит на выездной сессии женского форума в Кемерове

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Рожденный с синдромом тетраамелии предприниматель из Австралии Ник Вуйчич примет участие на II Женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19", который пройдет в Кузбасской столице.

Об стало известно в ходе пресс-конференции в Ледовом дворце "Кузбасс". Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева рассказала, что Вуйчич выступит на мероприятии по видеосвязи. По словам Цивилевой на выездную сессию женского форума 24-25 мая приедут фигуристка Татьяна Навка, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская и маркетолог из Новокузнецка Аркадий Цукер.


Также получили приглашения супруги губернаторов Якутии Людмила Николаева, Владивостокской области Ирина Герасименко, Башкирии Каринэ Аветисян и гражданская супруга губернатора Подмосковья Екатерина Богдасарова, поучаствуют в форуме онлайн. Очно на мероприятии будут присутствовать жены глав Крыма Елена Аксенова, Мурманской области Евгения Чибис, Челябинской области Ирина Текслер.


Участники и гости форума обсудят наилучший подход к работе женщин из промышленных регионов в условиях пандемии коронавируса, сказала Анна Цивилева.

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