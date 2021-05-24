Ник Вуйчич рассказал о тяжелом детстве на женском форуме в Кемерове

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Известный австралийский оратор, у которого отсутствуют конечности, выступил на выездной сессии женского форума в Кемеровской области.

В понедельник, 24 мая, на II Женском форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19", который проходит в Ледовом дворце "Кузбасс", выступил в онлайн-режиме австралийский предприниматель Ник (Николас) Вуйчич.

В ходе выступления Вуйчичу задали вопрос, какова роль женщины в его жизни, и писатель привел в пример мать и жену, которыми бесконечно восхищается.


Деятель пера вспомнил, что сталкивался в детстве с огромными проблемами, связанными с его особенностями, но также сказал, что мама ни на секунду не сомневалась в том, оставить неполноценного ребенка или отказаться от него. Веру женщины не сломило даже то, что еще в раннем детстве она и ее будущий муж бежали из Сербии, гонимые коммунистами, а в Австралии им пришлось начать жизнь с чистого листа. Вуйчич подчеркнул, что родительница посеяла в нем семена веры, что помогло ему в будущем.


Также австралиец рассказал о своей жене Канаэ Мияхаре и отметил, что она не боялась рождения детей с отклонениями.

– Даже если пять детей родятся без рук и ног, она была бы рада, ведь отец служил бы им примером, – подчеркнул писатель.

Помимо этого, Вуйчич высказал обеспокоенность тем, что современные привилегированные российские семьи взращивают неблагодарных детей, поскольку те получают все, чего хотят, и не умеют говорить "спасибо". По мнению мыслителя, подарки дарить подопечным нужно в очень умеренных количествах.


Отметим, конечности отсутствуют у австралийца не полностью: имеется одна частичная стопа с двумя пальцами, благодаря чему он научился писать. Воспитывает четырех здоровых детей: двух мальчиков и двух девочек-двойняшек.

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