Соответствующее сообщение кемеровчанин разместил на платформе "Кузбасс-Онлайн". Мужчина, проживающий в доме №7 по бульвару Строителей, рассказал, что неоднократно обращался в управляющую организацию с жалобами на неудовлетворительное состояние придомовой территории. Специалисты заявляли, что предпримут необходимые действия, однако, по словам горожанина, ничего не изменилось.

– Абсолютно ничего не сделано. Деревья не спилены, которые были поломаны осенним снегопадом. Старое ведро так и висит вместо мусорки. Лавочку так и не поставили, с того года одни отписки. За домом кусты, рассадник наркоманов и алкашей, все так же на месте. Подъезды убогие, в ящиках почтовых шприцы. Зачем такие УК вообще существуют? – посетовал житель кузбасской столицы.

Администраторы портала сообщили, что ООО "УК «Жилищник" по согласованию с заявителем (совместно) проведет обследование обозначенной территории. В случае некачественного выполнения или невыполнения работ, горожанин может обратиться в региональный ГЖИ для дальнейшего разбирательства.