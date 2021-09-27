Нездоровый вид деревьев в Парке Ангелов возмутил кемеровчан

Жительница кузбасской столицы в социальных сетях губернатора пожаловалась на вид деревьев в Парке Ангелов, мимо которого, с ее слов, стало страшно проходить. Так, автор комментария заявила, что все сосны на территории сквера пожелтели и в настоящий момент выглядят не эстетично.

– С момента высадки происходит процесс адаптации деревьев к сибирскому климату, условиям городской среды. Процесс акклиматизация может занимать несколько лет, – указали в ответе представители мэрии.

Кроме того, местные чиновники обратили внимание горожанки ,что все сосны в парке регулярно получают подкормку для укрепления корневой системы и обильный полив.