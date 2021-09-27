Нездоровый вид деревьев в Парке Ангелов возмутил кемеровчан

0
Фото:  

Насаждения на территории Парка Ангелов стали выглядеть "неуютно". К такому выводу пришли жители областного центра, которые поинтересовались у местных властей причиной пожелтения кустарников и сосен.

Жительница кузбасской столицы в социальных сетях губернатора пожаловалась на вид деревьев в Парке Ангелов, мимо которого, с ее слов, стало страшно проходить. Так, автор комментария заявила, что все сосны на территории сквера пожелтели и в настоящий момент выглядят не эстетично.

– С момента высадки происходит процесс адаптации деревьев к сибирскому климату, условиям городской среды. Процесс акклиматизация может занимать несколько лет, – указали в ответе представители мэрии.

Кроме того, местные чиновники обратили внимание горожанки ,что все сосны в парке регулярно получают подкормку для укрепления корневой системы и обильный полив.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29501

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined