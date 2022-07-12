Незаконный шлагбаум перекрыл автомобилистам дорогу под Кемеровом

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Как оказалось, проезд по одной из дорог в деревне Сухово под Кемеровом, стал невозможен из-за шлагбаума, который неизвестный в своих интересах разместил на участке.

Неизвестный преградил общую дорогу в деревне Сухово шлагбаумом, что не на шутку разозлило местных граждан. Свое возмущение они выразили на платформе "Кузбасс Онлайн".

— На каком основании закрыт свободный проезд по улице? Стоит шлагбаумы, висит замок. Когда в муниципальном округе улица стала частной собственностью?! — сокрушился автор.

Ответ последовал от представителей местной администрации. По данным чиновников, через обозначенный участок проходит автомобильная дорога общего пользования, которая принадлежит Кемеровскому муниципальному округу, и какого-либо разрешения на установку шлагбаума выдано не было. Таким образом, препятствие можно считать незаконным, а тому, кто установил его, теперь грозит административное наказание в соответствии с действующим законодательством РФ.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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