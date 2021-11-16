Незаконный лесоруб нанес природе Кузбасса ущерб в 420 тысяч рублей

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Правоохранители в Кемеровской области задержали злоумышленника, проводившего несанкционированную рубку деревьев. Ущерб лесному фонду оценили в 420 тысяч рублей.

Проведенный правоохранителями рейд показал, что на территории Марииновского района была произведена незаконная рубка леса. Выяснилось, что правонарушение совершил житель села Мальковка, за две недели заготовивший на дрова 45 берез. Преступление мужчина совершил с помощью бензопилы. Причиненный лесному фонду ущерб составил более 420 тысяч рублей.


В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ семь лет лишения свободы.

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