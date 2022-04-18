Незаконно прибывший в Кузбасс иностранец заплатит штраф

Иностранный гражданин несколько лет назад пытался попасть в Россию, однако незаконное проникновение пресекли представители Гурьевского суда, выдворив мужчину.
Спустя шесть лет, 46-летний иноземец повторил попытку переезда в Россию.
– Для возвращения на территорию России он обратился в орган ЗАГС с
целью изменения ФИО, – сообщили в УФСБ по Кемеровской области.
В прошлом году он на машине пересек границу Кемеровской области, за что стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".
Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей.
Загрузка комментариев