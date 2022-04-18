Незаконно прибывший в Кузбасс иностранец заплатит штраф

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Житель зарубежья незаконно пересек границу страны и попал на территорию Кузбасса.

Иностранный гражданин несколько лет назад пытался попасть в Россию, однако незаконное проникновение пресекли представители Гурьевского суда, выдворив мужчину.


Спустя шесть лет, 46-летний иноземец повторил попытку переезда в Россию.

– Для возвращения на территорию России он обратился в орган ЗАГС с
целью изменения ФИО, – сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

В прошлом году он на машине пересек границу Кемеровской области, за что стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".


Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей.

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