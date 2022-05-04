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Незаконная свалка разрослась вдоль дороги на въезде в Кемерово

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На просторах Сети появились фотографии незаконной свалки, которая образовалась у дороги на выезде в Кемерово. При этом в мусоре "утонула" не только земля, но и табличка с названием города.

Отходы заполонили внушительную территорию на въезде в столицу Кузбасса, о чем неравнодушные граждане рассказали на просторах Сети. На фотографии с обсуждаемого места можно заметить, что у таблички с названием города Кемерово расположены два мусорных контейнера, у которых и образовалась незаконная свалка.

– Да уж. Гостеприимненько, – заключил один из комментаторов.

При этом подписчики сообщества под постом принялись искать виновных в плохой уборке ветоши. Некоторые предположили, что территория пребывает в "убогом" состоянии из-за бездействия членов администрации и лени регионального оператора по обращению с твердыми отходами. Другие же в "свинстве" обвинили жителей расположенных вблизи участка домов.

Да!
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