Незаконная свалка разрослась вдоль дороги на въезде в Кемерово

Отходы заполонили внушительную территорию на въезде в столицу Кузбасса, о чем неравнодушные граждане рассказали на просторах Сети. На фотографии с обсуждаемого места можно заметить, что у таблички с названием города Кемерово расположены два мусорных контейнера, у которых и образовалась незаконная свалка.

– Да уж. Гостеприимненько, – заключил один из комментаторов.

При этом подписчики сообщества под постом принялись искать виновных в плохой уборке ветоши. Некоторые предположили, что территория пребывает в "убогом" состоянии из-за бездействия членов администрации и лени регионального оператора по обращению с твердыми отходами. Другие же в "свинстве" обвинили жителей расположенных вблизи участка домов.