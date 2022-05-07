Незаконная свалка образовалась посреди кузбасского поселка

Жалоба на скопление отходов появилась в одном из сообществ во "ВКонтакте". Со слов автора поста, мусорные урны оказались переполнены в Белогорске в Тисульском районе.

– Раньше ходила машина. Забирала мусор возле каждого дома . Потом решили, что это не экологично и сделали вот так. – указал интернет-пользователь.

К слову, отходы по территории поселения резво разносят порывы ветра, собаки, крысы и другие живые существа. Отмечается, что иногда на указанную территорию приезжают и мусорщики, но судя по кадрам, происходит это не часто.