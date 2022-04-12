Незаконная свалка исчезла с кемеровского центра после визита прокуроров

Речь идет о захламленной территории у кемеровского жилого дома №8 на улице Ноградская. Отмечается, что наличие отходов у стен строения подтвердили местные прокуроры, которые после получения жалобы с личным визитом пришли на незаконную свалку.
– В связи с этим прокурор района внес директору подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, представление и потребовал устранить выявленные нарушения – сообщили в пресс-службе ведомства.
На текущий момент весь неугодный мусор вывезен.
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