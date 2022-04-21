Незаконная свалка добралась до огородов новокузнечан

По данным жителя южной столицы Кузбасса, несанкционированная свалка образовалась у автобусной остановки, которая расположена возле его дома. При этом местные граждане из домов на улице Нижнепролетарской пытаются поддерживать чистоту на участке своими силами, но безуспешно, поскольку количество отходов не уменьшается.

История была опубликована на просторах Сети. Вскоре на нее отреагировали представители новокузнецкой администрации.

– Информация передана специалистам администрации Куйбышевского района, в ближайшее время специалисты проверят план уборки указанной территории. Ответ предоставим 22.04.2022, – следует из текста сообщения.

К слову, горожанин обратил внимание властей, что в текущий момент помойка активно разрастается и уже почти добралась до огородов.