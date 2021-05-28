Незаконная парковка рядом с неогороженной детской площадкой возмутила кемеровчан

Жительница Кемерова рассказала, что около дома №6а на улице Веры Волошиной находится площадка для игр, рядом с которой постоянно проезжают машины, что создает опасность для детей.

— Рядом в двух метрах ездят автомобили, рядом незаконная парковка! Фактически должен быть газон, это нормально? — сокрушается горожанка.

Она пояснила, что детская зона не имеет ограждений, поэтому автомобили легко заезжают на данный участок. Кроме того, женщина добавила, что ответственная служба заверяла о намерениях установить забор еще в прошлом году.

Представитель администрации города ответил на платформе "Кузбасс Онлайн", сообщив, что контракт на выполнение работ по установке детской площадки на дворовой территории данного дома не предусматривает установку ограждения. Однако собственники квартир могут коллективно обсудить этот вопрос и в случае согласия на установку объекта, нужно определить финансирование, после чего УК обязана провести работы.

Также в мэрии порекомендовали обратиться в административную комиссию территориального управления Заводского района с сообщением о незаконной парковке на газоне.