Жители Ясной поляны пожаловались на мусорную свалку, запах от которой распространился на весь район и заманил беспризорных собак и ворон, растаскивающих отходы на дальние расстояния.

‒ А какие незабываемые ароматы, но ароматы нифига не Франции, вам бы это нюхать каждый день, ‒ сокрушился автор.

При этом квитанции на оплату своих услуг, по факту не выполняющихся, мусорщики приносят каждый день, о чем говорит интернет-пользователь. А тех, кто не желает отдавать свои деньги, специалисты якобы наказывают пенями.