"Незабываемые ароматы": пахучая свалка с животными разгневала кузбассовцев

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На просторах Сети жители поселка Ясная поляна пожаловались на невыносимое соседство с вонючей свалкой, которую облюбовала местная живность.

Жители Ясной поляны пожаловались на мусорную свалку, запах от которой распространился на весь район и заманил беспризорных собак и ворон, растаскивающих отходы на дальние расстояния.

А какие незабываемые ароматы, но ароматы нифига не Франции, вам бы это нюхать каждый день, сокрушился автор.

При этом квитанции на оплату своих услуг, по факту не выполняющихся, мусорщики приносят каждый день, о чем говорит интернет-пользователь. А тех, кто не желает отдавать свои деньги, специалисты якобы наказывают пенями.

Да!
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