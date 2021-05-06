Невысокий пенсионер бесследно исчез в Кузбассе

В Кемеровской области пропал без вести Ащеулов Юрий Алексеевич 1948 года рождения. О местонахождении 72-летнего мужчины ничего не известно с 3 мая. Ориентировку с описанием примет пропавшего разместили в соцсети представители поискового отряда "Лиза Алерт". Отмечается, что мужчина живет в селе Пермяки Беловского района.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые волосы, темно-голубые глаза. В день исчезновения на нем были надеты черные куртка, коричневый свитер с орнаментом, серые брюки, черные туфли, камуфляжная кепка. С собой у пенсионера также была черная сумка. Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.