Невысокий 81-летний пенсионер пропал в Кузбассе

Ориентировку на поиски Глебко Михаила Васильевича распространили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу. Известно, что розыск мужчины 1940 года рождения был инициирован полицейскими в Анжеро-Судженске.

Его приметы: рост около 160 сантиметров, имеет сутулую осанку и худощавое телосложение, волосы у него волнистые седые.

О том, что было надето на нем на момент пропажи, не сообщается.

Полицейские, обращаясь к Кузбассовцам, просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, сообщить ее по телефону 8-(38453)-6-46-45 либо «02» - «102» с мобильного.