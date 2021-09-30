Невысокая пенсионерка в коричневой куртке пропала без вести в Кузбассе

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Волонтеры начали поиски 75-летней жительницы Кемеровского района, которая ушла в неизвестном направлении накануне.

По информации добровольцев ПО "Лиза Алерт", в Кузбассе ищут жительницу деревни Старчервово Кемеровского района — Бачурину (Михайлову) Людмилу Михайловну 1946 года рождения. 29 сентября пожилая женщина вышла из дома, но больше не вернулась обратно.


Приметы пропавшей пенсионерки: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые.

На момент, когда ее видели в последний раз, на ней была надета коричневая куртка. Также отмечается, что с собой у нее был салатовый рюкзак.


Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном местонахождении пожилой жительницы Кузбасса, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.

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