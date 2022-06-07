Невыполнение рейсов востребованного маршрута разгневало кемеровчан

Кемеровчанин в одной из групп "ВКонтакте" возмутился тем, что на дорогах так и не появился автобус №64, который должен был прийти на смену маршрутного такси №64т. Горожанин отметил, что из-за отсутствия транспорта пассажирам приходится добираться до нужного места с пересадками.

‒ Вопрос к мэрии: где обещанный автобус 64 (вместо ликвидированой маршрутки 64т)? <...> Вы хотите что бы мы собрали инициативную группу и подали коллективный иск в суд!? ‒ высказался житель областного центра.

Сотрудники кемеровской администрации отреагировали на обращение. Специалисты рассказали, что указанный маршрут "пазика" вовсе не был ликвидирован, и сейчас его обслуживанием занимается частный перевозчик. Однако обеспечить выполнение всех рейсов он не может.

‒ В дальнейшем, с приобретением новых автобусов, данный маршрут будет заменен на другой городской транспорт. Согласно социальным стандартам транспортного обслуживания, в городе допускаются пересадки по пути следования, но не более двух, ‒ рассказали власти кузбасской столицы.

Напомним, что в кемерове проводится транспортная реформа, итогом которой должно стать исчезновение "пазиков" и замена их автобусами. Журналист AVOKADO ранее выяснил, как проходит ликвидация маршруток.