Невыполнение рейсов востребованного маршрута разгневало кемеровчан

0
Фото:  

Жители столицы Кузбасса выразили негодование из-за нерегулярной работы общественного транспорта. Власти прокомментировали ситуацию.

Кемеровчанин в одной из групп "ВКонтакте" возмутился тем, что на дорогах так и не появился автобус №64, который должен был прийти на смену маршрутного такси №64т. Горожанин отметил, что из-за отсутствия транспорта пассажирам приходится добираться до нужного места с пересадками.

‒ Вопрос к мэрии: где обещанный автобус 64 (вместо ликвидированой маршрутки 64т)? <...> Вы хотите что бы мы собрали инициативную группу и подали коллективный иск в суд!? ‒ высказался житель областного центра.

Сотрудники кемеровской администрации отреагировали на обращение. Специалисты рассказали, что указанный маршрут "пазика" вовсе не был ликвидирован, и сейчас его обслуживанием занимается частный перевозчик. Однако обеспечить выполнение всех рейсов он не может.

‒ В дальнейшем, с приобретением новых автобусов, данный маршрут будет заменен на другой городской транспорт. Согласно социальным стандартам транспортного обслуживания, в городе допускаются пересадки по пути следования, но не более двух, рассказали власти кузбасской столицы.

Напомним, что в кемерове проводится транспортная реформа, итогом которой должно стать исчезновение "пазиков" и замена их автобусами. Журналист AVOKADO ранее выяснил, как проходит ликвидация маршруток.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36958

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined