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"Невозможно мыться" : кузбассовцы пожаловались на состояние воды

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Жители Белова неоднократно отмечали плохое качество воды. Из кранов идет коричневая жидкость.

На портале "Кузбасс-Онлайн" появилась жалоба от жительницы Белова.


По ее словам, в доме где она проживает, время от времени бежит грязная вода.

– Течет коричневая вода ,невозможно мыться, – возмутилась горожанка.

Представители платформы поспешили успокоить женщину, сказав, что временные неудобства возникли в связи с ремонтом.

– Проводились работы по ремонту инженерных сетей. Наблюдалось незначительное повышение мутности водоснабжения, – ответили администраторы.

Сейчас, как передают сотрудники портала, проблема устранена.

Фото: Кузбасс-Онлайн

Да!
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