На портале "Кузбасс-Онлайн" появилась жалоба от жительницы Белова.
По ее словам, в доме где она проживает, время от времени бежит грязная вода.
– Течет коричневая вода ,невозможно мыться, – возмутилась горожанка.
Представители платформы поспешили успокоить женщину, сказав, что временные неудобства возникли в связи с ремонтом.
– Проводились работы по ремонту инженерных сетей. Наблюдалось незначительное повышение мутности водоснабжения, – ответили администраторы.
Сейчас, как передают сотрудники портала, проблема устранена.
Фото: Кузбасс-Онлайн
Загрузка комментариев