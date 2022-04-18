На портале "Кузбасс-Онлайн" появилась жалоба от жительницы Белова.

По ее словам, в доме где она проживает, время от времени бежит грязная вода.

– Течет коричневая вода ,невозможно мыться, – возмутилась горожанка.

Представители платформы поспешили успокоить женщину, сказав, что временные неудобства возникли в связи с ремонтом.

– Проводились работы по ремонту инженерных сетей. Наблюдалось незначительное повышение мутности водоснабжения, – ответили администраторы.

Сейчас, как передают сотрудники портала, проблема устранена.