Накануне новокузнечане выложили в социальные сети фотографии, на которых запечатлен полностью оледеневший тротуар. Горожане задались вопросом о том, почему коммунальные службы никак не решают опасную проблему.

‒ "Помогают травматологам с планом, наверное", "Голый лед, идти невозможно", " И так по всему городу", ‒ высказали свое недовольство пользователи в комментариях.

Представители новокузнецкой администрации запросили от горожан точный адрес участка, чтобы информация о недостаточной обработке тротуаров противогололедными средствами была затем передана в управление дорожно-коммунального хозяйства.