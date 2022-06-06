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"Невидимые" для отлова беспризорные псы оккупировали улицы Новокузнецка

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В южной столице Кузбасса жители пожаловались на тесное соседство с четвероногими "друзьями", которые заполонили одну из улиц города. При этом специалисты, прибывшие на место, никаких собак не заметили.

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на нашествие бродячих собак в городе. Сообщение появилось на сервисе "Кузбасс Онлайн". По словам автора сообщения, стая беспризорных псов разгуливает во дворах на улице Циолковского.


В ответ администратор сервиса заявил, что на указанном адресе работала служба отлова. Правда когда специалисты приезжали на место, то никаких свор не замечали.

В настоящее время формируется соглашение о выделении региональных средств, с последующим конкурсным отбором подрядной организации для осуществления отлова животных без владельца. Все обращения ставятся в план, – отметил администратор платформы.

А вот до заключения муниципального контракта гражданам предложили решать проблему с четвероногими через стражей закона: "в случае угрозы жизни или здоровью обращайтесь в полицию".

Да!
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