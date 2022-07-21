Неуступчивая автоледи спровоцировала ДТП на кемеровском перекрестке

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В Ленинском районе города Кемерово накануне произошла автоавария с участием двух легковушек. Очевидцы поделились видео с места происшествия.

Жительница столицы Кузбасса рассказала корреспонденту AVOKADO, что вчера на оживленном перекрестке ул. Ленинградской с пр. Октябрьским возле пешеходного перехода произошла автомобильная авария, в которой обе машины получили материальный ущерб. Собеседница уточнила редакции, что за рулем одной из машин находилась женщина. Судя по видео, на движении транспорта инцидент не отразился.


По данным кемеровской ГИБДД, сигнал о ДТП поступил в 19:10. Водители сами составили схему и прибыли в дежурную группу. В ходе расследования выяснилось, что автоледи за рулем Hyundai при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу черному Chevrolet, двигавшемуся во встречном направлении, из-за чего и произошло столкновение. Обошлось без пострадавших.

Да!
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