Неустойчивое дерево при падении оборвало провода ЛЭП в Кузбассе

Соответствующая информация появилась в сообществе с кузбасскими новостями во "ВКонтакте". Со слов интернет-пользователя, инцидент с деревом произошел в городе Киселевск в районе, где расположен Машзавод.

– <...> упало на провода оборвало часть электро передач, – заявил он.

Судя по опубликованным кадрам, ветвистый ствол лег на землю, "прихватив" с собой провода с высоким электрическим напряжением. Причина, из-за чего упало дерево, не раскрывается. Можно предположить, что его снес штормовой ветер, который бушевал на территории региона еще вчера в четверг, 19 мая.