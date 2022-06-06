Накануне в социальных сетях появилась видеозапись, снятая на одном из кольцевых перекрестков в Новокузнецке. Уличная камера запечатлела, как красная легковушка въезжает на "кольцо", но в какой-то момент ее заносит, в результате чего автомобиль вылетает на обочину.

‒ Неудачный дрифт, ‒ отметил автор поста в одном из пабликов "ВКонтакте".

Судя по кадрам, машина ни во что не врезалась и, предположительно, продолжила движение после инцидента.