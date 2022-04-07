Неубранный мусор от снесенного несколько лет назад барака возмутил жительницу Кузбасса

Пользовательница соцсетей из Ленинска-Кузнецкого рассказала о мусоре, оставленном пару лет назад.
Со слов горожанки, на этом месте были бараки, однако их снесли, а мусор так и не убрали.
– Уважаемая администрация почему не убрали хлам после сноса барака напротив по ул. Кутузова-22. Вы его снесли уже давно, несколько лет назад, – сказано в сообщении.
Также женщина подчеркнула, что жить в таких условиях они не намерены и если данная мера не поможет устранить проблему, то жильцы будут обращаться в вышестоящие органы.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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