Неубранные мусорщиками отходы заполонили кузбасский поселок

В поселке Комиссарово жителей возмутило соседство с несанкционированной свалкой, которая образовалась у мусорного контейнера из-за того, что ответственные лица не вывозят вовремя отходы, заявили граждане. Речь идет сразу об улице Почтовая.

При этом несмотря на то, что свою работы службы качественно не выполняют, они якобы регулярно разносят оповещения о долгах соседей.

– На вопрос – почему мусор не убирается, сказали, что жители сами виноваты, ветки выбрасывают в мусорку, а они отвечают за вызов мусора, а вокруг отвечает администрация, – указал автор в посте.

Отмечается, что в четверг, 12 мая, недовольные граждане звонили на горячую линию компании, но там сказали, со слов рассказчика, что уборка будет произведена до 18 мая, однако, сегодня на календаре уже 19 мая.