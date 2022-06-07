Неубранные мусорные завалы разозлили горожан в Ленинске-Кузнецком

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В Сети появилась информация, что мусорщики в одном из кузбасских городов вовремя не вывозят отходы с жилых улиц, а вот бумаги на оплату своих услуг высылают гражданам без каких-либо задержек.

Речь идет о Ленинске-Кузнецком, где местные жители запечатлели переполненный мусорный контейнер, который оказался перевернут на боковую сторону. Автор поста во "ВКонтакте" указала, что кадр ей удалось сделать на улице Хабаровская. При этом в таком виде бак находится давно и никто якобы "не шевелится" прибраться на территории. Однако платить за услуги вывоз ветоши горожане продолжают, поскольку получают квитанции точно в срок.

Работа по вывозу мусорного контейнера объемом 7,6 куб. м., расположенного по адресу: ул. Садовая, 164 и уборка прилегающей территории будет выполнена до 14.06.2022, отреагировали представители администрации в комментариях.

Собеседник также указал, что о результатах расчистки участка станет известно немного позже.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что жителям кузбасского города пришлось несколько дней вдыхать запах отходов.

Фото: ВКонтакте / "FBI Ленинск-Кузнецкий"

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