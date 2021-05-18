Нетрезвый водитель вместо прав пытался дать полицейским набор для барбекю в Кузбассе

0
Фото:  

Правоохранители в Прокопьевске остановили виляющую иномарку. За рулем находился мужчина с признаками опьянения. Когда его попросили предоставить документы, мужчина несколько раз протянул один и тот же пакет с инструментами для жарки мяса.

Внимание правоохранителей в Прокопьевске к себе привлек подозрительный автомобилист. Иномарку остановили из-за того, что в ходе движения по дороге она виляла.

- Полицейские остановили машину и установили причину такого странного вождения: за рулем находился мужчина, у которого имелись признаки опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Силовики попросили у мужчины документы, однако предъявить их он не смог: каждый раз, когда мужчина отклонялся за правами, он находил только пакет, внутри которого лежали решетки для барбекю и древесный уголь.


Мужчине было предложено пройти медосвидетельствование при помощи алкотестера. Оказалось, что уровень алкоголя в организме мужчины превышает допустимый в 7 раз.


В итоге 42-летний мужчина был отстранен от управления транспортом. Его доставили в отдел полиции и составили в его отношении протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Теперь ему грозит наложение административного штрафа, размер которого может составить 30 тысяч рублей. Помимо того, его могут лишить права на управление автомобилями на 2 года.

Видео: Опер-ТВ

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25179

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined