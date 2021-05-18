Нетрезвый водитель вместо прав пытался дать полицейским набор для барбекю в Кузбассе

Внимание правоохранителей в Прокопьевске к себе привлек подозрительный автомобилист. Иномарку остановили из-за того, что в ходе движения по дороге она виляла.

- Полицейские остановили машину и установили причину такого странного вождения: за рулем находился мужчина, у которого имелись признаки опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Силовики попросили у мужчины документы, однако предъявить их он не смог: каждый раз, когда мужчина отклонялся за правами, он находил только пакет, внутри которого лежали решетки для барбекю и древесный уголь.

Мужчине было предложено пройти медосвидетельствование при помощи алкотестера. Оказалось, что уровень алкоголя в организме мужчины превышает допустимый в 7 раз.

В итоге 42-летний мужчина был отстранен от управления транспортом. Его доставили в отдел полиции и составили в его отношении протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Теперь ему грозит наложение административного штрафа, размер которого может составить 30 тысяч рублей. Помимо того, его могут лишить права на управление автомобилями на 2 года.