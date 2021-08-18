Нетрезвый водитель устроил «гонки» с правоохранителями в Кемерове

Инцидент произошел днем. Тогда же, по информации пресс-службы Росгвардии Кузбасса, иномарка «Тойота Плац» столкнулась с автомобилем «Тойота Марк 2» на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Несмотря на произошедшее ДТП, водитель первого авто продолжил движение, проехав при этом светофор на «красный».

Свидетелями происшествия стали находившиеся в патруле бойцы ведомства. Они же ринулись вдогонку за нарушителем, включив проблесковые маячки. Отмечается, что управлявший иномаркой злоумышленник создал множество аварийных ситуаций, пытаясь скрыться от преследования.

- Росгвардейцы остановили иномарку на улице Руковишникова под управлением 27-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения, - уточнили силовики.

Затем бойцы передали автомобилиста сотрудникам полиции.